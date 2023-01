Eenvoudig digitaal speuren naar je voorouders, dankzij de handige handen van mensen van de Bornse SWB

Na faillisse­ment Bill’s Bar begon Irma Rouweler opnieuw: ‘De horeca is mij op het lijf geschreven’

DIEPENHEIM – Jarenlang was ze één van de bekendste gezichten van Bill’s Bar, de grote discotheek én het restaurant in Markelo. Na het faillissement van de zaak vlak na de bankencrisis en na een scheiding begon ze opnieuw in Diepenheim, met Irma’s. „Hoe slecht je het ook krijgt in het leven, er komt altijd wat goeds uit,” zegt ze.

