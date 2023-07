EHBO in Borne zoekt frisse krachten: wie pakt de handschoen op?

Borne heeft al vele tientallen jaren een EHBO-afdeling. Organisaties van evenementen in Borne kunnen aankloppen bij deze afdeling van de Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO). EHBO Borne is altijd paraat met enkele EHBO’ers, die bij een ongeval eerste hulp kunnen verlenen.

Maar voorzitter en secretaris Gerda Wolters-Pouwels vreest dat het in toekomst steeds moeilijker wordt plaatselijke EHBO’ers te strikken voor een evenement. De vereniging vergrijst. Ze schetst een somber toekomstbeeld als aanwas in de komende jaren uitblijft. „Ik ben in 1978 bij de EHBO in Borne gekomen. Zo’n 150 leden waren er toen. Nu hebben we 55 leden waarvan er 22 beschikbaar zijn voor evenementen. De anderen zijn alleen lid”, zegt ze.