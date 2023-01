Emma uit Borne doet al vier jaar lang aan bootcamp, ook na een periode met Pfeiffer: ‘Sporten moet’

Nieuwsupdate Klap en doodsteek voor horeca in Hengelo en Goor, terwijl Borne ruziet over een dode haag

HENGELO/BORNE/GOOR - Het was een slechte week voor de horeca. Wat werd gevreesd, lijkt nu te gebeuren. Corona hanteert met terugwerkende kracht de slopershamer. Eetcafé De Buurman en buurman De Dragonder gingen ten onder in Hengelo en De Beren komt niet. In Goor treurt de jeugd om Club Johnys. En in Borne? Daar is een haag doodgegaan.

