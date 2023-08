Gemeente Borne moet in tweede halfjaar 44 statushouders huisvesten

Fietsvier­daag­se Tubbergen moet niet te populair worden: ‘Anders kun je niet rustig van de natuur genieten’

Een fietsvierdaagse. Is dat niet uit de tijd van wijlen Eddy Christiani, van het liedje ‘Spring maar achterop’? Dat blijkt een forse misvatting, in Tubbergen is de vierdaagse in de bouwvak nog altijd een geliefde activiteit: „Er doen veel senioren mee, maar net zo veel jonge gezinnen.”