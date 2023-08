Commerci­eel verpleeg­huis rukt op in Twente en Achterhoek

Super-de-luxe ouderenzorg zoals die van Huize den Oosterborgh in Ootmarsum en Villa Meijling in Borne is al bekend in Twente. Sinds enige tijd rukte in de private markt echter een nieuwe speler op: Dagelijks Leven. Dat opent sinds 2015 bijna jaarlijks een nieuw woonzorgcomplex in deze regio.