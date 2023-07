Grip op migratie bestaat niet, hoe graag het CDA dat ook zou willen

Sander uit Oldenzaal was alcoholver­slaafd en is nu hulpverle­ner: 'Alcohol is hier groter probleem dan drugs'

‘Weet u dat Oldenzaal de drugshoofdstad van Twente is?’ Burgemeester Patrick Welman hoorde dat vijf jaar geleden vaak bij zijn aanstelling als burgemeester van Oldenzaal. Aanleiding voor hem om het drugsgebruik in Oldenzaal onder de loep te nemen. „Maar alcohol is in deze regio een grotere boosdoener”, zegt Sander Pleijsier, ervaringsdeskundige.