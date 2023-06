Helder weer in Borne vanmiddag en vanavond

Jarabee zelf ook schuldig aan geldnood: 'Zorg verleend en geen rekening sturen’

Jeugdzorgorganisatie Jarabee gelooft nog in haar toekomst. Maar dan zal links of rechtsom ergens 1,7 miljoen vandaan moeten komen. Zonder extra geld van de Twentse gemeenten heeft een reddingsplan geen kans en is Jarabee failliet.