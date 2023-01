Henk Passies koestert alle facetten van de triatlon bij Trios in Borne: ‘Er is nog een vierde onderdeel: het wisselen’

Marjolijn uit Hengelo traint politie­agen­ten, maar is in het weekend DJ Miss More: ‘Het gaat om mentale kracht’

Door de week traint ze politieagenten, in het weekend staat ze op het podium. Marjolijn Abbink, toevallig ook nog oud-Nederlands kampioen taekwondo, verandert dan in DJ Miss More. „Alles in het leven draait om mentale kracht.”

22 januari