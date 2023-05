Het weer wordt warmer in Borne

Lening van 900.000 euro aan De Grote Zwaan in De Lutte mag tussen­tijds opgeëist worden na komst vluchtelin­gen

De verstrekkers van een lening van 900.000 euro aan De Grote Zwaan in De Lutte stonden in hun recht om deze tussentijds op te eisen na de komst van vluchtelingen. Volgens de rechter heeft het hotel met de overeenkomst met de gemeente Losser in strijd gehandeld met bepalingen in de hypotheekakte.