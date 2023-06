Ilse mag voor een keertje op donderdag, maar Openluchttheater Hertme houdt het verder bij vier zaterdagen

Bestuur­ders Zwanenhof moeten miljoenen aan schadever­goe­ding betalen, na echec met zorghotel in Zenderen

Twee oud-bestuurders van De Zwanenhof moeten vele miljoenen aan schadevergoeding betalen, na het faillissement waardoor de bouw van een zorgcentrum in Zenderen stil kwam te liggen. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald in een zaak die was aangespannen door curator Frederik Kolman. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk en er was sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’, volgens de rechter.