Kinderen stuiteren en stormen in Bornse massaal het nieuwe jaar in

Met de helft waren ze bij Borne Sport al best tevreden geweest. Uiteindelijk deden in totaal zo'n 300 kinderen uit het basisonderwijs, verdeeld over zes groepen, mee aan het springfestijn dat dinsdag in sporthal ’t Wooldrik werd gehouden.

Springfestijn smaakt naar meer

Het was voor het eerst dat Borne Sport een vakantie-activiteit op een dergelijke manier had ingevuld. Wat Berghuis betreft smaakt het naar meer. „Zeker met zulke aantallen. Maar niet vaker dan een keer per jaar. De sportinstuiven samen met de Bornse verenigingen houden we ook zeker in stand.”