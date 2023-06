Lekker weer in Borne vandaag

Sfeer in ‘afgelegen Enschede’ moet nog loskomen voor Nations Lea­gue-fi­nals: ‘Welke beker is dit?’

De Nations League is - bijna - in Enschede. De trofee streek al neer in de binnenstad, die zich voorbereidt op een invasie van voetbalfans. Maar of die er ook komt? „Er is hier niet eens een vliegveld.”