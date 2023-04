Lida (69) uit Borne diep geraakt bij winnen 5000 euro Miljoenenjacht: ‘Het gemis blijft’

Lida (69) uit Borne is diep geraakt als zij in Postcode Loterij Miljoenenjacht een cheque van 5000 euro wint. Kijkers leven vanaf de bank mee, en zien hoe zij haar zoon omhelst. Enkele dagen na de uitzending vertelt Lida wat schuilgaat achter al die emoties. „Ik wil niet alleen treuren. Zo zit ik niet in elkaar.”