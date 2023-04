Luisteren naar getrippel aan de andere kant van de muur in Borne; dit doet 20 jaar leegstand met de buren

Almelose (21) gaat tekeer tegen ex en zijn moeder op sociale media: voorwaarde­lij­ke boete voor smaad

Selina C. (21) trouwt op jonge leeftijd. Het huwelijk van de Almelose kent geen gelukkig eind. C. krijgt dinsdag een voorwaardelijke boete van 400 euro, omdat ze lelijke dingen zei over haar ex op sociale media.