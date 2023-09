Miljoen euro schade en wagenpark onbruikbaar na grote brand in Borne: ‘Sleutels allemaal gesmolten’

Extra begelei­ding voor Dinkelland­se kinderen met gedragspro­ble­men zodat ze toch kunnen sporten

Je bent in je vrije tijd trainer en leider van een voetbalelftal met pubers. Twee keer in de week sta je langs het veld alles in goede banen te leiden. En dat lukt prima, op die ene vervelende jongen na. Hij is lastig, luistert niet en heeft met z’n negatieve gedrag invloed op alle jongens. Wat doe je dan?