Mysterie in Borne: waar is het beroemde ‘Kannetje van Kaufmann’ gebleven?

In Borne staan ze voor een compleet raadsel. Want waar is het in Borne en omstreken beroemde ‘Kannetje van Kaufmann’ gebleven? Niemand die het weet en dus roept burgemeester Jan Pierik op Facebook iedereen op om uit te kijken naar het kannetje, dat tot de collectie Kaufmann behoort.

Het kannetje maakte deel uit van een archeologische vondst in 1957, die in Borne werd gedaan. Daarbij kwam het kannetje puntgaaf uit de bodem. Het stond jarenlang in een vitrinekast in de hal van het gemeentehuis, maar sinds enkele maanden is het weg.

Verblijfplaats

De gemeente heeft eerst zelf pogingen ondernomen om het kannetje terug te vinden, maar die zoektocht is op niks uitgelopen. Daarom vraagt de eerste burger van Borne nu of inwoners mee willen denken over de mogelijke verblijfplaats van het befaamde kruikje.

De gemeente Borne heeft geen idee hoe lang het kannetje al precies is verdwenen. De archeologische vondst was in 1957 spectaculair, maar in geldelijke waarde stelt het niks voor. Volgens burgemeester Jan Pierik voor de historie van zijn gemeente des te meer, zo liet hij weten via de lokale nieuwssite Borne Boeit.

Het vermiste kannetje van Kaufmann.