Nat pak voor burgemeester Koen Hehenkamp bij opening Melbuul’ndagen

FC Twente na rellen zonder uitsuppor­ters naar Zweden: ‘Een zware beslissing’

FC Twente wil niet dat supporters afreizen naar Zweden, voor de return in de Conference League tegen Hammarby IF. Na de rellen van afgelopen donderdag is het volgens de club niet verantwoord. Het uitvak zal leeg blijven, ook sponsoren komen niet op de tribune. ‘We gaan geen kaarten uitgeven.’