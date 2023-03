NEO als hofleverancier van Oranje? Wieffer en Weghorst schrijven geschiedenis

Molestatie verstande­lijk beperkte man op station Borne ‘te ernstig’ om met snelrecht af te doen

De strafzaak over de mishandeling van een verstandelijk beperkte man op het station Borne is zo ernstig dat drie strafrechters zich hier over moeten buigen. Het OM verdenkt twee mannen uit Borne van openlijke geweldpleging. Een derde zou zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot doodslag door het slachtoffer op het spoor te duwen.