Politie zoekt getuigen mishandeling station Borne; gehandicapt slachtoffer heeft aangifte gedaan

Beschouwing Borne kan wel extra schietge­bed­je gebruiken in zoektocht naar plek voor flexwonin­gen

BORNE - Borne heeft 51 flexwoningen nodig. Als het even kan dit jaar nog. Want 94 dorpsgenoten hebben met spoed een woning nodig. Vraag is alleen: waar moeten die komen te staan? Voorlopig kan Borne niet meer dan vragen om begrip en medewerking. En een extra schietgebedje doen.

31 januari