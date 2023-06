Redelijk bewolkt weer in Borne vandaag

Oproep Kom maar op met jullie spetteren­de zomerfoto’s

Ruim vierduizend inzendingen! Afgelopen zomer stuurden jullie ons massaal jullie mooiste vakantiekiekjes toe. Van een badje in de achtertuin tot een ballonvaart in Saudi-Arabië. Vanaf vandaag kun je jouw meest bijzondere foto’s weer uploaden via tubantia.nl/zomerfoto, maar eerst laten we drie enthousiaste inzenders aan het woord. Om vast in de vakantiestemming te komen.