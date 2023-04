Sacco kreeg klappen en werd op de rails gegooid, Joris uit Borne redde hem

Ontwikke­lings­werk loopt als een rode draad door het leven van Jan uit Borne: hij kreeg er een lintje voor

Wat een gezellig dagje treinen met de kleinkinderen had moeten worden, liep voor Jan Bovenmars (74) uit Borne anders, afgelopen woensdagmorgen. In plaats van het station in Borne werd hij naar het Kulturhus geleid, om er niet veel later de deur uit te gaan als kersvers Lid in de Orde van Oranje Nassau.