Achter de toog Boulos Kourie van café Johnys vecht voor zijn horecaon­der­ne­min­gen: ‘Ik stop hier mijn ziel en zaligheid in’

Goorse jongeren kennen Boulos Kourie (36) als hét gezicht van café Johnys, de enige club van de Hof van Twente, ook wel het feestcafé van Goor. Johnys kwam onlangs vaker in de media vanwege rechtszaken over openingstijden. De zaak is gestreden, en drie keer gewonnen door Kourie. „Nu heb ik tijd om me met leukere horecazaken bezig te houden.” Een portret van deze Goorse horecabaas.