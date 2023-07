Studerende zoon van Bert uit Borne moest boete van 159 euro betalen voor wildplassen: ‘Laat hoogte bekeuring afhangen van vermogen!’

Langeveen heeft er een bondgenoot bij in gemeente Tubbergen: die multifunc­ti­o­ne­le accommoda­tie moet er gewoon komen

Een lange stoet fietsers reed dinsdagavond van Langeveen naar het gemeentehuis in Tubbergen. Die trip was niet voor niets. Daar hoorde de groep dat de gemeente zich gaat inspannen de komst van een multifunctionele accommodatie in Langeveen financieel mogelijk te maken.