Temperatuur stijgt in Borne

‘Zijn’ Coventry City redt het niet, maar met Heracles werd Marco Rente kampioen: ‘De titel maakt veel goed’

Marco Rente zag het afgelopen weekeinde dat Coventry City naast het ticket voor de Premier League greep. Het had niet veel gescheeld of de Duitse verdediger had Heracles aan het begin van het seizoen verlaten voor die Engelse club. Het vertrek ging niet door en de 26-jarige pakte met de Almelose club de titel in de Keuken Kampioen Divisie.