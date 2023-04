Tichelkampweg Borne straks bouwterrein voor demontabele woningen, als raad ‘ja’ zegt

Althans, dat is het voorstel van het college van B en W aan de Bornse gemeenteraad. Aan de Goudbes in de Bornsche Maten zouden zes permanente sociale huurwoningen voor spoedzoekers moeten worden gebouwd. Aan de Maten 3B zouden, over de locatie verdeeld, nog eens twintig permanente sociale huurwoningen voor spoedzoekers moeten komen. Dat zou neerkomen op zo’n 50 woningen in totaal voor mensen die nu geen woning kunnen vinden. In alle gevallen neemt Welbions de bouw ter hand.