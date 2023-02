Valentina (54) en Anna (31) veilig in Twente, hun mannen in Oekraïne: ‘Het scheurde mijn hart in twee’

Vanuit het Zwanenhof in Zenderen blikken de 54-jarige Valentina Veretelnik en haar dochter Anna Volkovy (31) terug op de eerste dagen van de oorlog en een jaar strijd in haar thuisland. Met een brok in haar keel vertaalt tolk Katya Bassova hun verhalen.

Al swipend door het fotoalbum op haar telefoon geeft Anna een rondleiding door het ouderlijk huis. Althans wat daar van over is na meerdere raketinslagen. In de achtertuin ligt een krater van 6 meter diep en 9 meter breed. „Kijk, tussen de balken zie je de televisie nog staan. Daar was de keuken. En dit was mijn oude slaapkamer,” vertelt ze in het Oekraïens.