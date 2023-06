Vandaag kans op bewolkte dag in Borne

NEO weet nog niet of het wel verder wil voetballen voor een plek in de vierde divisie

NEO verloor zondag de nacompetitiefinale met 1-0 van Best Vooruit. Nu is er een extra nacompetitie om alsnog promotie naar de vierde divisie af te dwingen. Maar NEO is er nog niet over uit: daar wel of niet aan meedoen. Want er is een vakantie naar Mallorca geboekt.