Vandaag kans op bewolkte dag in Borne

De onbewaakte overgangen in Hof van Twente gaan nu echt dicht: omrijden voorkomen met tunnel, brug of nieuwe weg

De borden zijn geplaatst, de werkzaamheden staan op punt van beginnen. De laatste onbewaakte spoorwegovergangen in Hof van Twente gaan nu echt dicht. Er worden nieuwe wegen, tunnels en een brug aangelegd. Daarna is een gang over het spoor niet meer mogelijk.