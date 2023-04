Vanuit haar rolstoel verricht Erna Sanders uit Borne ‘noaberhulp’ aan gehandicapte kinderen in Kameroen

1939-2023 Gerard Droste (83) overleden: liefhebber van ruige streektaal ‘keek met humoristi­sche blik naar het leven’

‘Klei Gerrit’ was jarenlang zijn pseudoniem in de weekkrant Op en Rond de Essen in de gemeente Tubbergen. Als columnist vermaakte Gerard Droste uit Tubbergen zijn lezers met alledaagse belevenissen. Geschreven in de Twentse streektaal. Droste overleed op 83-jarige leeftijd.