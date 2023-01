Volleybal: Apollo 8 naar kwartfinale bekertoernooi na zege op Peelpush

BORNE - Apollo 8 is doorgedrongen tot de laatste acht teams in het nationale bekertoernooi. De Bornse vrouwen plaatsten zich voor de kwartfinale door in Meijel te winnen van collega-eredivisionist Peelpush.

Apollo speelde een degelijke wedstrijd in Limburg. Alleen in de eerste set hadden de bezoekers het lastig. “Daarin was hun servedruk hoog, waardoor was het passend lastig hadden”, sprak trainer Thijs Oosting. Peelpush had een kleine voorsprong in de slotfase, maar bij 23-23 kwam Apollo langszij. Met twee aces sloeg Carlijn Koebrugge de Bornse vrouwen vervolgens naar de setwinst.

In de tweede set ging het tot 11-11 gelijk op, daarna nam Apollo afstand dankzij een serveserie van Lotte van der Horst (19-11). Peelpush scoorde nog één keer tegen, maar daarna speelden de bezoekers de set uit. Ook in de derde set kwamen de Bornse vrouwen niet meer in de problemen. Het bood de trainers Bart en Thijs Oosting de kans om ook een aantal speelsters in te zetten die in de competitie minder aan bod komen.

Kwartfinale

In de kwartfinale van het bekertoernooi neemt Apollo het op tegen de winnaar van het duel tussen Sliedrecht Sport en VCN uit Capelle aan den IJssel. Vanwege de Europese verplichtingen van Sliedrecht Sport wordt dat duel volgende week pas gespeeld.

Apollo 8 komt aanstaande zaterdag weer in actie. Peelpush is dan opnieuw de tegenstander, maar dan in competitieverband. De wedstrijd begint om 20.00 uur in sporthal De Veste in Borne.

Vrouwen, achtste finale nationale beker

Peelpush - Apollo 8 0-3 (23-25, 12-25, 19-25).