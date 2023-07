Voor Rob uit Borne werd alles anders na een hersenbloeding: ‘Het even is uit mijn leven’

Ofschoon de 65-jarige Bornenaar na één jaar en acht maanden naar eigen zeggen redelijk de oude is met de ‘nodige mankementen’ laat hij zich niet meer gek maken door een aangeboren dadendrang.



Vóór de hersenbloeding stopte Rob acht dagen in een week. Zijn lijfspreuk luidde toen: ‘dat fiksen we wel even’. En hindernissen waren vooral uitgevonden om ze te bedwingen. Vandaag de dag is alles anders, de realiteitszin regeert. „Ik hoef me voor niemand meer te bewijzen. Geluk zit in kleine dingen en de mensen om je heen. En ook in dat kleine stapje vooruit dat je vandaag weer hebt gemaakt.”