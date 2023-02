Waarom blijft de Bornsche Maten toch zo populair?

IJscotheek Van Olffen stopt, Van der Poel neemt stokje over: ‘Waren begrip in Oldenzaal’

OLDENZAAL - Het was decennialang een begrip in Oldenzaal, maar ijssalon Van Olffen bestaat niet meer. Eigenares Monique van Olffen heeft besloten met de zaak aan de Bisschopstraat te stoppen. IJsliefhebbers hoeven niet te treuren: Van der Poel neemt het stokje over.

