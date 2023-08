‘Wilde werken’ voor 50 euro kopen in met sluiting bedreigd Koetshuis Borne: gemaakt door de professional of de amateur?

Je zelf geboetseerde asbak. Of met vingerverf vervaardigde schilderij. Zo maar in een echte expositieruimte. 'Wild hangen’ noemen ze dat in Het Koetshuis. Iedereen mag het zelf ergens in de galerie komen neerzetten of ophangen. De belangrijkste voorwaarde: er moet wel blauw in zitten.