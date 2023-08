Zorgen blijven groot over hulp in huishouding in Borne

De kandidaat-pre­mier van BBB? Ik twijfel tussen (onder meer) Marga Bult en Henk Bleker

Met welke kandidaat-premier de BBB de verkiezingen in moet gaan? Prins Bernard! Echte verbinder. Een jager ook. Lekker voor de achterban. En heel goed op hakken. Prins Bernard kan niet meer? Want? Oh. Doe dan maar Marga Bult.