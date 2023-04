Zoveel oranje auto's zijn er in Borne

Promotie Heracles Niemand verwachtte in 1985 dat Heracles zou promoveren, oud-aanvoerder Jan van Staa (67) was ‘dronken van geluk’

Het Wonder van Almelo werd het genoemd. In 1985 promoveerde Heracles Almelo voor de eerste keer naar de eredivisie. Boven alle verwachting. Almelo was uitzinnig van vreugde en trots. Jan van Staa (67) was destijds aanvoerder van het kampioenselftal. Hij kan zich alles nog haarscherp herinneren.