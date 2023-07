Voor Rob uit Borne werd alles anders na een hersenbloe­ding: ‘Het even is uit mijn leven’

Een hersenbloeding zette in 2021 het leven van Rob van der Keur en zijn gezin volledig op z’n kop. Hij schreef het proces vanaf dat angstaanjagende moment in september 2021 tot voorjaar 2023 van zich af in Het even is uit mijn leven.