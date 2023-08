Inbreker­tjes met ouders op matje bij hondenclub in Almelose Nijreesbos: ‘Mooi dat we het zo oplossen’

Zes jongens probeerden zaterdag 27 mei in te breken in het thuishonk van de Politie Honden Sport Vereniging Nijrees in Almelo. Dat mislukte, maar er ontstond wel schade. Via Facebook werden de daders opgespoord. Ze zijn met hun ouders terug geweest naar plaats delict. Politie en rechters kwamen er niet aan te pas. De kwestie is tot ieders tevredenheid opgelost. „Zo kan het ook.”