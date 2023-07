50-jarige vrouw vermist in de omgeving van Stelleplas

Eens een Zeeuw Zeeuwse wereldbur­ger Azima: ‘Ik leefde in mijn eigen wereldje in Zeeland’

Azima Markusse (70) is een wereldburger die zich onbegrepen voelde in Zeeland. Altijd zoekend naar de diepere betekenis van het leven. In Amsterdam en Portugal waar ze nu vertoeft, ervaart ze rust. En ze komt er Zeeuwen tegen die ook in (en niet van) de wereld leven.