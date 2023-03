Aanrijding in file voor Westerscheldetunnel, tolplein afgesloten

Zeeland beleefde extreem natte dag, meer regen op komst

Zeeland beleefde gisteren een extreem natte dag. In sommige delen van de provincie viel in 24 uur tijd zelfs 30 millimeter regen. Dat is drie keer zoveel als in de hele maand februari gemiddeld uit de lucht kwam vallen in onze provincie. Al die regen bleef niet zonder gevolgen. Op Walcheren (in Middelburg en Arnemuiden) moest de brandweer drie keer uitrukken vanwege wateroverlast.