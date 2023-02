Apollo'69 mazzelt in inhaalduel en komt naast koploper Krabbendijke

MET VIDEO Extinction Rebellion Zeeland voert actie door ‘dood’ te gaan liggen tijdens luchtalarm in Middelburg

,,We koppelen ons klimaatalarm aan het luchtalarm van vandaag. Dat betekent dat we hier zo ‘dood’ gaan liggen, of er écht een ramp plaatsvindt in Middelburg”, vertelt actievoerder Mario Montenegro, van actiegroep Extinction Rebellion Zeeland. Vandaag voerden ze actie tegen de kerncentrale in Borssele.

7 februari