Behoud van klompenmakerij gaat Jaap Kramer aan het hart: ‘Ik liep hier als jongen al krullen op te vegen’

Bij Klompenmakerij Traas vond daarom zaterdag de eerste editie van de Nationale Dag van de Klomp plaats, naar een idee van klompenmaker en eigenaar Jaap Kramer. Hij vertelde dat het ambacht uitstervend is. ,,Toen ik in 1995 voor mezelf begon, waren er zo'n zeventig klompenmakerijen in Nederland, nu nog een stuk of vijf.’’