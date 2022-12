Bestuurder gewond geraakt bij ongeluk op de Westerscheldetunnelweg

Raadslid Nellie Bliek stemt zoals ze erover denkt: ‘Wordt die school soms behangen met bladgoud?’

Nellie Bliek van Nieuw Goes speelde donderdag een opvallende rol tijdens de raadsvergadering in Goes. Haar fractie hielp de voorstanders van permanente nieuwbouw voor de Kloetingseschool aan een meerderheid, maar Bliek nam een afwijkend standpunt in door tegen te stemmen. ,,Ik vind een miljoen euro absurd veel geld voor twee lokalen’', laat ze desgevraagd weten.

23 december