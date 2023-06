Bewoner uit buurt van Britse kerncentrales in aanbouw waarschuwt inwoners van Borsele

met video Zware buien trekken over Zeeland, op verschil­len­de plekken waterover­last

Zware onweersbuien hebben vandaag voor veel overlast gezorgd op verschillende plekken in Zeeland. Vooral in Middelburg is er veel waterschade ontstaan. Bij Archipel Kindcentrum Talent in Middelburg is zoveel overlast dat de school morgen dicht blijft. Ook een wijnbar in Middelburg is zwaar getroffen.