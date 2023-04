Bezwaar tegen locatie Central Gate ingediend bij verkeerde loket: North Sea Port is aan zet

LeBo bezorgt koploper Seroosker­ke primeur, maar geen tweede nederlaag

Lewedorpse Boys verloor in een doelpuntrijk duel in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal met 3-5 van koploper Serooskerke. Daarmee beleefde LeBo wel een primeur want niet eerder kreeg ‘Seroos’ deze voetbaljaargang drie doelpunten tegen in een competitiewedstrijd.