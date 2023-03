Bijna uitverkocht Bluesfestival Kwadendamme trekt The Cinelli Brothers aan

Grote namen op het festival? ,,Het zijn allemaal goede bands”, zegt Kees Wielemaker van de organisatie. Hij legt uit dat het lastig kiezen is want op het festival staan bands met verschillende stijlen op het podium. ,,Maar”, zegt hij. ,,Als ik een naam kan noemen is dat toch The Cinelli Brothers uit Engeland. Zij hebben meegedaan aan de Menphis Blues Challege en daar komen de absolute wereldtop en de aankomende wereldtoppers. Deze band is daar tweede geworden.” The Cinelli Brothers staan vrijdagavond op het podium in de tent op het sportveld.