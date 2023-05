Bluesfestival Kwadendamme zit er weer op, maar wat was het leuk!

Of je nou kijkt naar stempelgoeroe’s Nico Kok en Yvonne de Jong bij de ingang, naar de bezoekers op het festivalterrein, de muzikanten of de kampeerders op de camping; iedereen heeft in Kwadendamme een lach op zijn gezicht. En ook vaak een biertje in de hand trouwens, want ook dat hoort bij Bluestown. Voorraad is er gelukkig genoeg. Naast de tent op het voetbalveld staan een stuk of honderd vaten gereed, klaar om leeggepompt te worden in plastic glazen.