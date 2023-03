's-Heerenhoek krijgt voedselbos en ommetje en Molendijk keert terug

Het is een langgekoesterde wens van de Dorpsraad, een groenere entree van 's-Heerenhoek. De eerste ideeën stammen al uit 2019. Toen gingen inwoners van 's-Heerenhoek, de gemeente en de dorpsraad al in gesprek. Ria Boonman, huidige voorzitter van de Dorpsraad van 's-Heerenhoek is enthousiast. ,,We krijgen er een wandelpad bij, de oude dijk keert terug, er komen bomen en struiken en de oude begraafplaats wordt opgeknapt.“ Overleg met dorpsraad en afstemming met omwonenden is ook goed gelopen”, vertelt ze.