Cars Weststrate (12) groeit op in Zeeland: ‘Ik wil hetzelfde werk gaan doen als mijn vader’

Belofte maakt schuld: Nieuwdorp krijgt gewoon z’n nieuwe hart, ook als dat veel duurder wordt

Uitstellen, afblazen of heel veel bezuinigen op de bouw van een school met dorpshuis in Nieuwdorp is geen optie. Dat het dan een stuk duurder wordt dan verwacht, moeten we maar accepteren, vindt de Borselse gemeenteraad.

25 januari