De AMZ wordt honderd jaar: ‘De bus zat altijd vol en mensen hadden nog tijd voor een praatje.’

Eén van de passagiers is Miep Spruit-de Muynck (76), dochter van Bram de Muynck die samen met zijn broer Jan een eeuw geleden in Borssele aan de wieg staat van het streekvervoer in Midden-Zeeland. Kleuter Miep rijdt vaak mee op de bus. ,,Als moeder het druk had, zette ze mij en mijn zus in de bus. We reden naar Goes en terug naar Borssele. Was ze nog druk, dan gingen we een tweede ritje mee. Het was een soort mobiele kinderopvang.”