De deur van Fort Ellewoutsdijk is weer opengezet: ‘Ik heb in alle rust prachtige foto's gemaakt.’

,,Het was wel een momentje, hoor’', grapt boswachter Otto de Kat. ,,Toen ik vanochtend met een heel grote sleutel de imposante toegangsdeur van fort mocht openen. Het geluid dat je hoort als je die deur openduwt is prachtig.’’ De Kat is, na eerst op het eiland Tiengemeten te hebben gewerkt, sinds kort actief als boswachter bij Natuurmonumenten in Zeeland. Hij is voor de eerste keer in het fort, waar hij deze zaterdag samen met collega-boswachter Femke Deelstra bezoekers ontvangt tijdens een open dag.